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Bakan Kasapoğlu'ndan Tevfik Kış için taziye mesajı
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer...
Genel 04.09.2019, 15:41
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
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