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Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Arnavutluk’tan alınan değerli 3 puanla liderliğini sürdüren Türkiye A Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, Fransa maçında da galibiyet alarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceklerine gönülden inanıyorum"

Genel 12.10.2019, 00:40 12.10.2019, 13:16
Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Koca, Twitter hesabından #Euro2020Yolunda etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "Arnavutluk’tan alınan değerli 3 puanla liderliğini sürdüren Türkiye A Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, Fransa maçında da galibiyet alarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceklerine gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#A Milli Futbol Takımı #2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası #Sağlık Bakanı #Fahrettin Koca #arnavutluk
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