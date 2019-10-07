Son Dakika
On Numara çekildi: 10'u 3 kişi bildi
Irak'ın Gara bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Suriye sınırına askeri sevkiyat - Hatay
Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu
Pentagon: Türkiye'ye veri ve bilgi sağlanması durduruldu
BM'den Suriye'nin kuzeydoğusu için itidal çağrısı

Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum"

Genel 07.10.2019, 22:36
Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkati çekmek amacıyla birçok çalışma yaptıklarını anımsattı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7'nci hafta maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa futbol kulüplerinin "Harekete Çocuklukta Başla, Sağlıkla Yaşa" pankartlarıyla sahaya çıktıklarını belirten Koca, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek verdiğini hatırlattı.

Koca, konuya ilişkin sosyal medya çalışmaları ile 2 bin 217 kişiye erişim sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum."


#3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" #futbol kulüpleri #SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@