Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocukluk çağı obezitesine dikkati çekmek amacıyla birçok çalışma yaptıklarını anımsattı.
Koca, konuya ilişkin sosyal medya çalışmaları ile 2 bin 217 kişiye erişim sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle çocuk obezitesine dikkat çekmek için yaptığımız etkinliklere duyarlılık göstererek bizden desteklerini esirgemeyen futbol takımlarının değerli yöneticilerine, futbolcularına ve taraftarına teşekkür ediyorum."
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