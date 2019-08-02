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Bakan Kurum, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Sel felaketinden etkilenen Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.
Genel 02.08.2019, 18:48 02.08.2019, 18:54
Sel felaketinden etkilenen Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.
İncelemelerinin ardından bölgede bulunan bir tesiste yetkililerden bilgi alan Kurum, vatandaşlarla da sohbet ederek, problem ve isteklerini dinledi.
(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Murat Kanber/İHA)
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