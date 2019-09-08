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Bakan Kurum'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Avrupa Şampiyonası'nda bizlere final heyecanı yaşatan Filenin Sultanları teşekkürün, tebriğin en büyüğünü hak ediyor"
Genel 08.09.2019, 23:34
Kurum, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa Şampiyonası'nda bizlere final heyecanı yaşatan Filenin Sultanları teşekkürün, tebriğin en büyüğünü hak ediyor. Son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan ile başa baş mücadele ederek, Avrupa ikincisi olan Filenin Sultanları, elinize, yüreğinize sağlık. Gururumuzsunuz." ifadelerini kullandı.
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