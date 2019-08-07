Son Dakika
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Bakan Pakdemirli'den kurban pazarında inceleme

ANKARA'da, kurban pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet sitesinden kurbanlıkların kulak küpesi numarası girilerek, tüm bilgilerine ulaşılabileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli,...

Genel 07.08.2019, 17:01
Bakan Pakdemirli'den kurban pazarında inceleme
ANKARA'da, kurban pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet sitesinden kurbanlıkların kulak küpesi numarası girilerek, tüm bilgilerine ulaşılabileceğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Keçiören Hayvan Pazarı'nda denetimlerde bulunup, besicilerle bir süre sohbet etti. Pakdemirli, bakanlık olarak hayvan sevkiyatlarıyla ilgili tüm kontrolleri ve gerekli işlemleri yaptıklarını, hayvan pazarlarında gerekli koşulların sağlandığını, gönül rahatlığıyla kurbanlıkların alınabileceğini söyledi.
Hayvan pazarlarında her türlü tedbirin alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlar 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' adresinden hayvanların kulak küpe numarasına girip bu hayvanın annesi, babası, şeceresi, geçirdiği hastalıklar eğer varsa ne zaman ve hangi hastalıklara karşı aşılanmış bunları görmek ve takip etmek mümkün. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Ayrıca herkesin akıllı cep telefonu var. Orada da 'HaySag' diye bir uygulamamız var. Hayvan sağlığının kısaltılmışı. Bu uygulama ile kulak küpe numarasını okutarak o hayvanın bilgilerine ulaşabilirler. Ayrıca bakanlığımızın basmış olduğu bir kurban rehberi de var. Her ilimizde kurban komisyonları var. Vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmaması için komisyonlarca belirlenmiş mezbahalarda hayvanları kesmeliler" dedi.
Bakan Pakdemirli, açıklamasının ardından girdiği kurban çadırında yapılan pazarlığa da dahil oldu. Pakdemirli, besiciyle pazarlık yaparak, kurbanlığın 12 bin 500 liraya satılmasını sağladı. Pakdemirli, daha sonra satılan kurbanlığın bilgilerine cep telefonundan nasıl bakıldığını alıcıya gösterdi.

 

Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@