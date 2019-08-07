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Bakan Pakdemirli'den kurban pazarında inceleme
ANKARA'da, kurban pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet sitesinden kurbanlıkların kulak küpesi numarası girilerek, tüm bilgilerine ulaşılabileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli,...
Genel 07.08.2019, 17:01
Bakan Pakdemirli, Keçiören Hayvan Pazarı'nda denetimlerde bulunup, besicilerle bir süre sohbet etti. Pakdemirli, bakanlık olarak hayvan sevkiyatlarıyla ilgili tüm kontrolleri ve gerekli işlemleri yaptıklarını, hayvan pazarlarında gerekli koşulların sağlandığını, gönül rahatlığıyla kurbanlıkların alınabileceğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, açıklamasının ardından girdiği kurban çadırında yapılan pazarlığa da dahil oldu. Pakdemirli, besiciyle pazarlık yaparak, kurbanlığın 12 bin 500 liraya satılmasını sağladı. Pakdemirli, daha sonra satılan kurbanlığın bilgilerine cep telefonundan nasıl bakıldığını alıcıya gösterdi.
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