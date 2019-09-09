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Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor" - "Türkiye'deki yangınlar için en önemli unsur dar alanlarda manevra kabiliyeti"

Genel 09.09.2019, 14:10
Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti
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TAGANROG (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da test ettiği Be-200 yangın söndürme uçaklarına ilişkin, "Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor. Türkiye'deki yangınlar için en önemli unsur dar alanlarda manevra kabiliyeti." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Savunma Sanayii Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can ve beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.

Be-200 amfibi uçak montaj hattını inceleyen ve uçağın imalat ve montajına ilişkin bilgiler alan Pakdemirli, temasları kapsamında Be-200 amfibi uçak servis desteğiyle ilgili de detaylı bilgi edindi.

Pakdemirli, Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını kullanarak su boşaltımı da gerçekleştirdi.

- "Uzun süredir takip ettiğimiz bir uçaktı"

Pakdemirli, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, barışçıl maksatlı kullanılan uçaklara bakmaya geldiklerini belirterek, "Kaptan pilotumuzla az evvel uçtuk. Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor. Türkiye'deki yangınlar için en önemli unsur dar alanlarda manevra kabiliyeti." diye konuştu.

Be-200'ün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü ve talimatlandırdığı uçak olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu uzun zamandır takip ettiğimiz bir uçak. Diğer alternatifler üzerinde de çalışmakla birlikte bu uçağı da gelip görelim istiyorduk. Beriev uçak firmasının fabrikasının Be-200 uçağını test ettik." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, uçağın manevra kabiliyetinin güçlü olduğunu, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede kullanabileceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte ikili görüşmeler yapacaklarını ve karşılıklı şartları konuşacaklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Uçağın teknik kabiliyetlerini, yakıt yakışından tutun, Türkiye için gerekli hem teknik özelliklerini hem de bizim coğrafyaya uygunluğu konusunda teknik görüşmelerimiz olacak. Görüşmeleri tamamladıktan sonra daha net bir açıklama yapabiliriz."

Pakdemirli, ayrıca uçak fabrikası yetkilileriyle hatıra fidanı dikti.

#Be-200 #Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli #yangın söndürme uçağı
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