Son Dakika
Robot garsonlar iş başında
Çanakkale’de 2 günde 449 mülteci yakalandı
Tuzla’da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı
Palamut yok, umut hamside
Paravanın içerisinden 22 adet gazete kupürü çıktı
Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği’ne düşürüldü
Marmaris’te orman yangını başladı
Albayrak: “Üretici fiyatlarındaki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor”
Azez’de patlama: 1 ölü, 11 yaralı
Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar

Bakan Pekcan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk"

Genel 03.09.2019, 13:33 03.09.2019, 15:57
Bakan Pekcan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiliz mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından, İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Pekcan, "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisi ile görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

banner62
#brexit #Elizabeth Truss #İngiltere Ticaret Bakanı #Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@