Bakan Selçuk 1 milyon öğretmeni sahalarda buluşmaya çağırdı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşına bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılma çağrısında bulundu - Bakanlık ve spor federasyonlarının iş birliğinde hayata geçecek turnuvada, öğretmenler salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışacak - Bakan Selçuk: - "Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıkları tamamlandı, etkinlik bu ay başlatılacak" - "Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız"
ANKARA (AA) - SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılmaya çağırdı.
Selçuk, AA muhabirine bu yıl ilk kez düzenledikleri Türkiye Öğretmenler Kupası'na ilişkin değerlendirme yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak, sporun birleştirici gücüyle tüm öğretmenleri sahalarda buluşturmaya hazırlandıklarını ifade eden Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıklarının tamamlandığını, etkinliklerin bu ay başlatılacağını bildirdi.
Meslektaşlarını 7-16 Ekim'de turnuvaya başvuruda bulunmaya davet eden Selçuk, "Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Bütün meslektaşlarımızla aynı heyecanı yaşamak için Türkiye Öğretmenler Kupası'nda buluşuyoruz." diye konuştu.
Organizasyonla öğretmenlerin motivasyonlarını artırıp, okullar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve sporu geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini belirten Selçuk, "Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız." dedi.
Bakan Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşına müsabakalara katılma çağrısında bulundu.
- Turnuva 4 ana dalda yapılacak
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarının iş birliğinde hazırlanan turnuvada öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yarışacak.
Başvuruların ardından 21-30 Ekim'de yapılacak il birinciliği müsabakalarının sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz 1, Karadeniz 2, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, 8 bölgedeki bölge birinciliği müsabakaları, 4-12 Kasım'da yapılacak, sonuçlar 13 Kasım'da duyurulacak. Her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'ya gelerek şampiyonluk için ter dökecek.
Türkiye finalinde ilk 3'e giren takımlara kupa, sporcu öğretmenlere madalya ve başarı belgesi verilecek.
İl ve bölge birinciliği müsabakalarında bir üst tura katılmaya hak kazanan takımların sporcularına da il milli eğitim müdürlükleri tarafından madalya takdim edilecek.
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