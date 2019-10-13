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Bakan Selçuk: "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak."

Genel 13.10.2019, 10:57
Bakan Selçuk:
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