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Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
Genel 04.09.2019, 14:26 04.09.2019, 14:57
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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