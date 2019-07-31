Bakan Selçuk, sel bölgesinde 

Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “18 Ekim 2019’a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde; 18 Temmuz 2019 öncesine ait borçlarını Eylül 2019’a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Öncelikle Düzce AFAD Merkezine gelen Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen programda yaşanan sel felaketi ile alakalı Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan bilgiler aldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ"

Brifing sonrasında konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Vatandaşlarımızın üzüntülerini paylaşmak için buradayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, daha önce de bakanlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Tüm ekiplerimizle kurtarma çalışmalarından psiko sosyal çalışmalara, sosyal yardımlara kadar hep beraber buradayız. İlk yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde de 3 ilçeye bağlı 49 köyde ve toplam 541 bina ve yapının sel ve heyelandan etkilendiği görüldü. Hasar gören yerlerin en kısa sürede onarılması için kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerekse STK’larımız ile beraber gerekli şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan tüm hasar tespit çalışmaları sürüyor, diğer yandan da sosyal yardım ve sosyal hizmetler konusunda bakanlığımız personeliyle ihtiyaç analizini gerçekleştiriyoruz ve gereken yardımları da ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal yardımlaşma vakıflarımızla belli bir miktar nakit aktardık. Psiko sosyal destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

"AFETZEDELERİN PRİM BORCU ERTELENDİ"

Düzceli vatandaşların bu süreçten etkilenmemesi için gayret sarf ettiklerini belirten Bakan Selçuk, “Ekiplerimiz afetzedelerin temel ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla yardımcı oluyoruz. Kriz merkezinde de gerekli koordinasyon sağlanmaya devam ediyor. Bizler hem hükümet hem bakanlık olarak sonraki süreçte de vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Ben buradan vatandaşlarımıza prim borçları ile ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum; devletimiz Düzceli vatandaşlarımızın bu zor gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. Bu nedenle de vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019’a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde; 18 Temmuz 2019 öncesine ait borçlarını Eylül 2019’a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü” diye konuştu.

Bakan Selçuk, açıklama sonrasında Düzce AFAD Merkezinde gerçekleştirilecek olan İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gerçekleştirilecek toplantı sonrasında ise, sel felaketinden kurtulan aileleri ziyaret ederek, afetin yaşandığı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de incelemelerde bulunacak.

(İHA)