Bakan Selçuk'tan A Milli Takım'a tebrik

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.



Selçuk, Twitter hesabından Milli Takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yayımladığı kutlama mesajında, " #Euro2020Yolunda aldıkları galibiyetle hepimize moral veren, Mehmetçik'imize selam gönderen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.





