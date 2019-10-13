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Bakan Selçuk'tan A Milli Takım'a tebrik

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "#Euro2020Yolunda aldıkları galibiyetle hepimize moral veren, Mehmetçik'imize selam gönderen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum"

Genel 12.10.2019, 03:27
Bakan Selçuk'tan A Milli Takım'a tebrik

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Selçuk, Twitter hesabından Milli Takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yayımladığı kutlama mesajında, " #Euro2020Yolunda aldıkları galibiyetle hepimize moral veren, Mehmetçik'imize selam gönderen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.



#A Milli Futbol Takımı #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı #2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası #arnavutluk #Aile #Zehra Zümrüt Selçuk
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