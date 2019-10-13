Bakan Selçuk'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz"
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, #hepimizoradayız etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz. Yaptığımız işler, aldığımız kararlarla, ürettiklerimizle, çocuklara öğrettiklerimizle, birlik oluşumuzla, dik duruşumuzla, vazifemize ve ülkemize sarılışımızla, dualarımızla, Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.' sözüne riayet edişimizle, birbirimize olan anlayışımız ve saygımızla, hepimiz cephedeyiz. Askerimizin gözlerine bakarken alnımızın ak olması lazım. Günümüzü, bunun farkında olarak yaşamamızı temenni ederim."
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