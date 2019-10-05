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Bakan Selçuk'tan "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir"

Genel 05.10.2019, 16:16
Bakan Selçuk'tan
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun."

#Dünya Öğretmenler Günü #Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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