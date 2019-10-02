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Bakan Selçuk'tan "Dünya Şiddetsizlik Günü" paylaşımı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür"
Genel 02.10.2019, 15:39
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:
"Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür. Günün birinde kullanma ihtimali ise sırtına yüklediğimiz yük kadardır. Şiddete hayır diyeceksek, bütün gücümüzle ve hep beraber diyeceğiz."
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