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Bakan Selçuk'tan jandarmaya teşekkür
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çekilen videoda öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlere teşekkür etti - Selçuk: - "Bu güzel dilekleriniz için tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımı sunarım. Orada olmanızın bize verdiği gücü ve gururu tarif etmek imkansız. Şırnak Namazdağı'na ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimize selamlar"
Genel 09.09.2019, 11:45
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çekilen videoda öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlere teşekkür etti.
Selçuk, Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlerin öğrenci ve öğretmenlere başarı dilediği video için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlanan videoda Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarı dilemişti.
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