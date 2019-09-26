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Bakan Soylu AFAD'da
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından takip ediyor
Genel 26.09.2019, 16:36
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri takip etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) geldi.
Soylu, depremin ardından geldiği AFAD'da yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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