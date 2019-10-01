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Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Soylu, Bulgar mevkidaşı ile göç konusunda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunurken, iki ülke arasında düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği ve dayanışmanın güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılığını dile getirdi
Genel 01.10.2019, 15:06
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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