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Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Soylu, Bulgar mevkidaşı ile göç konusunda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunurken, iki ülke arasında düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği ve dayanışmanın güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılığını dile getirdi

Genel 01.10.2019, 15:06
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşı ile göç konusunda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmuş olup, iki ülke arasında düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği ve dayanışmanın güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi." ifadesine yer verildi.



#Bakan Soylu
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