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Bakan Soylu'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Bakan Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "sadece bir hatırlama, bir anma, hakkını teslim etme" gününü değil, milletçe hissedilen bir gurur gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Genel 19.09.2019, 09:44 19.09.2019, 09:59
Bakan Soylu'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "sadece bir hatırlama, bir anma, hakkını teslim etme" gününü değil, milletçe hissedilen bir gurur gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır. Çünkü bir ülkede gazi varsa gaza da vardır. Gaza varsa uğrunda şehadetin bile göze alındığı çok değerli bir vatan, çok değerli bir bayrak ve onları korumaya, geleceğe taşımaya azimli bir millet vardır.

Elbette ki gazanın da gazilerin de ismi değişir, şekli değişir. Geçmişte, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) gazi olduğu Uhud'dur, dün Malazgirt'tir, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, bugün terörle mücadeledir, asayiştir, karada, denizde nöbet beklemektir, 15 Temmuz'da milletin iradesine uzanan hain elleri kırmak için meydanlara inmektir. Şekli de ismi de ne olursa olsun, bu aziz millet gazadan el çekmemiştir, gazilerinden de ayrı kalmamıştır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerin "Gaziler Günü"nü kutlayan Soylu, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle anarak, her şartta yeniden gazaya hazır olan gazilere şifa, sabır ve uzun ömür dileğinde bulundu.

#Gaziler Günü #19 Eylül Gaziler Günü #İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu
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