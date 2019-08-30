Bakan Soylu'dan “30 Ağustos Zafer Bayramı“ mesajı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle, hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz"
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle, hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururu içinde olduklarını bildirdi.
Tarihte elde edilen her zaferin ve yaşanılan her olayın, gelecek nesillere vereceği ders ve çizeceği rota bulunduğunu belirten Soylu, "Bu itibarla 30 Ağustos sadece bu ülkenin hikayesini, komutanından askerine, cepheye mermi taşıyan kadınımızdan el tezgahlarında silah üreten yaşlılarımıza kadar ecdadımızın yaptığı fedakarlığı anlatmanın yanı sıra bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mücadele ederken takip edeceğimiz ana stratejiyi de belirlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"Tıpkı o gün vatan toprağını savunurken olduğu gibi bugün de terörle mücadelemizde aynı kararlılık içindeyiz." görüşünü paylaşan Soylu, şunları kaydetti:
"Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle, hukuktan, demokrasiden ayrılmadan, hukukun ve demokrasinin istismarına fırsat vermeden, şehitlerimizin emaneti şanlı bayrağımıza el ve dil uzattırmadan ve kesinlikle son terörist bertaraf edilinceye kadar mücadelemizi sürdürme azmi içindeyiz.
Bütün bunları yaparken tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi hem kendi nesillerimize hem de dünya mazlumlarına umut olmaya, karartılmaya çalışılan bu dünyaya ışık olmaya, merhameti, hak ve adaleti ayakta tutmaya gayret ediyoruz.
Bu vesileyle başta büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, başladıklarını tamamlayan ve bizlere rehber olan, umut olan, Büyük Zafer'in tüm komutanlarını, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin bu gurur gününü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum."
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