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Bakan Soylu'dan Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Genel 04.10.2019, 15:29 04.10.2019, 15:52
Bakan Soylu'dan Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret
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İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan Trafik Medya Ödülleri programının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İstanbul Göçmen İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Tuzla Geri Gönderme Merkezi
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