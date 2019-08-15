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Bakan Soylu: “Gidişiniz kemerli olsun dönüşünüz kemerli olsun diyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da yapılan trafik denetlemelerine katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Gidişiniz kemerli olsun dönüşünüz kemerli olsun diyoruz" dedi.

Genel 14.08.2019, 22:42 14.08.2019, 22:47
Bakan Soylu: “Gidişiniz kemerli olsun dönüşünüz kemerli olsun diyoruz"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da yapılan trafik denetlemelerine katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Gidişiniz kemerli olsun dönüşünüz kemerli olsun diyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da trafik denetimine katıldı. Helikopterle Sakarya’ya gelen Bakan Soylu, araçla Adapazarı Gişelerine geldi. Gişelerde Soylu’ya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit eşlik etti. Polislerle bayramlaşan Bakan Süleyman Soylu, daha sonra araçlarda bulunan kişileri bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimler sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm bayram boyunca denetimlerimize devam edeceğiz. Dün akşam itibariyle trafikte bir yoğunluk var. Pazara kadar bu yoğunluk devam edecek. Son 10 yıllık ortalamalar çerçevesinde bayram kazalarındaki ölümler bu yılla kıyaslandığında bu yıl itibariyle yüzde 36,4 azalmış durumdadır. Geçen yılla bu yıl kıyaslandığında yüzde 41,5 azalmış durumdadır. Bunun haricinde yüzde 41 civarında yoldan çıkma temel nedeni uykusuzluk, dikkatsizlik, aşırı hız bunlara dikkat etmeliyiz. Bu konuda sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Gidişiniz kemerli olsun dönüşünüz kemerli olsun diyoruz. Sosyal medyada başlattığımız ve Cumhurbaşkanımızın da destek verdiği kampanya çerçevesinde özellikle kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız belirtti. Ama cep telefonu konusu hakkında aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Cep telefonuyla konuşmak hala devam ediyor. Sürücülerimize dönerken cep telefonlarıyla konuşmaması konusunda uyarıyoruz" dedi.

(Remzi Şimşek/İHA)

#sakarya #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Bakan Soylu
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