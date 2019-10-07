Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.



Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri 3. Grup Toplantısı"na katıldı.



Eğitim semineri, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Basına kapalı bölümde İçişleri Bakanı Soylu'nun kaymakamlara hitap ettiği toplantıda, bakanlığın üst düzey yöneticileri tarafından terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, yasadışı göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek.



Eğitimlerin, 5'inci coğrafi hizmet bölgesinde yer alan illerde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu yıl üç grup halinde, 22 ilde görevli 210 mülki idare amirinin katıldığı eğitimler, 2009'dan bu yana 5'inci coğrafi hizmet bölgesine atanan mülki idare amirlerine yönelik yapılıyor.