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Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi
Genel 03.10.2019, 10:53
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.
Eğitim semineri, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Soylu'nun kaymakamlara hitap ettiği toplantı kapsamında, Bakanlığın üst düzey yöneticileri tarafından terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek.
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