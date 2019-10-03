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Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi

Genel 03.10.2019, 10:53
Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri 2. Grup Toplantısı"na katıldı.

Eğitim semineri, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Soylu'nun kaymakamlara hitap ettiği toplantı kapsamında, Bakanlığın üst düzey yöneticileri tarafından terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek.

#5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #kaymakam #Vilayetler Evi
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