Bakan Soylu, Mardin’de sivil şehit yakınları ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Madin’in Nusaybin ilçesinde terör saldırısında şehit olan sivil vatandaşların yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, "Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin’in Nusaybin ilçesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledikten sonra PKK ve YPG’li teröristler tarafından Suriye’nin Kamışlı Kentinden Nusaybin’de sivil vatandaşları hedef alarak atılan havan ve roket saldırısı ile şehit olan 11 sivil vatandaşın aileleri ile bir araya geldi. Vatandaşların devletin yanında olduğunu ifade eden Soylu, sınır hattında teröristlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade ederek Kamışlı’dan Nusaybin’de sivilleri hedef alan 300 havan düştüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve emniyet jandarma teşkilatı ile birlikte Mardin’in Nusaybin ilçesine gelerek esnafı ziyaret etti. YPG’nin şehit ettiği sivillerin aileleri ile bir araya gelen Soylu, dün saldırıya uğrayan gazetecilere de geçmiş olsun dileklerine iletti.

Gece boyunca bölgedeki çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Soylu “Dün gece arkadaşlarımız ile 2-3 saatlik toplantı yaptık. Sabaha karşı Nusaybin’e geldik. Nusaybin’e 300’e yakın havan düştü. Özellikle sivilleri hedef alıyorlar. Çok ahlaksızla çok insafsızca karşıdan neler yapıldığını görüyoruz. Çocuk parkları hastanelerden çarşıdan atarak onların oradan takip edilmesini engellemeye çalışıyorlar. Dün ve bugün Nusaybin’de 11 sivilimiz şehit oldu. Bir kısmına ben geldim bir kısman da vali bey geldi. Cumhurbaşkanımıza buradaki durumu arz ettik. Diğer arkadaşlarımızla burayla ilgili koordinasyonu ortaya koymaya çalıştık. Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

“İSTİSMARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Bir terör örgütü ile karşı karşıyayız diyen Soylu, “Terör örgütü bu coğrafyaya çok bedel ödetti. Yine aynı yalanlar ile bu bedeli ödetmeye çalışıyor. Kamışlı’dan yaklaşık 300’e yakın havan geldi. Hiçbir şey gözetmiyorlar. Tedbirlerimizi aldık. Valilik ile koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. 10 yıllardır buradaki kardeşlerimizi yalanlar ile istismar etme gayreti içindeler. Ama buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“TERÖRE COĞRAFYAMIZIN HİÇBİR NOKTASINDA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Soylu YPG’nin hedef aldığı Nusaybinli vatandaşlara Kürt kardeşim diye hitap ederek “Buradaki Kürt kardeşlerim çok bedel ödediler. Artık bir daha bedel ödemeyecekler. Esnafı gezerken gördüğüm yine çukur olaylarındaki bir tranva ile karşı karşıyayız diye soruyorlar. Artık terör örgütünün üzerine öyle bir çukura koyup üstünü toprakla kapatacağız ki. İnşallah bunu kapatacak dönemi hep birlikte açıyoruz. İnsanlar huzur içerisinde olacak biraz sabır. Bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldığımızın farkındayız. Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

(Abdullatif Altunkaynak - Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)