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Bakan Soylu: “Tarihimiz ve kültürümüz çok önemli bir değerini kaybetti”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesaj yayınladı.
Genel 19.08.2019, 19:28 19.08.2019, 20:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesaj yayınladı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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