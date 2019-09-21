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Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD ekiplerine teşekkür belgesi

KOCAELİ (AA) - Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknisyenlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri...

Genel 20.09.2019, 19:38
Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD ekiplerine teşekkür belgesi

KOCAELİ (AA) - Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknisyenlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri verildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Başkanlığınca gönderilen liberatör cihazlarının tanıtımı yapıldı ve arama kurtarma teknisyenlerine uygulamalı eğitim verildi.

Ayrıca, merkezi ezan sistemine adapte edilen ikaz ve alarm sisteminin kumanda edilmesine yönelik detay bilgiler de personelle paylaşıldı.

Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli AFAD arama kurtarma teknisyenleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri de liberatör ve siren sistemi eğitiminin ardından ilgili personele takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, yüksek satıh ve uçurumlarda, ağırlığa göre 100-200 metre aktif çekme ve kaldırma yeteneğini barındıran liberatörlerle mahsur kalanların kurtarılmasının daha kolay olacağını vurgulayarak, ekipleri daha dinamik halde tutmak amacıyla organize edilen eğitimlerin hizmet içi eğitimler kapsamında yapıldığını kaydetti.

#Kocaeli
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