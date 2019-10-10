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Bakan Soylu'nun kabulü
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere'nin Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve beraberindeki heyeti kabul etti
Genel 10.10.2019, 14:33
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere'nin Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve beraberindekileri kabul etti.
Bakan Soylu, makam odası girişinde karşıladığı İngiliz heyeti daha sonra makamında ağırladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit de kabulde hazır bulundu.
Toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik politikalarının görüşüldüğü öğrenildi.
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