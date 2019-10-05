Bakan Turan ve Bakan Ersoy 4. Etnospor Kültür Festivalini gezdi

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festivale bakanlar Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Turan ve Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkanvekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile festival alanında kurulan çadırları gezdi.

Yöresel yiyeceklerden tadan Turan ve Ersoy, geleneksel el sanatları ürünlerini inceledi.

Ardından Bilal Erdoğan'ın kullandığı golf arabası ile atlı gösteri alanına geçen Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy, Arjantin'in geleneksel sporu pato maçını izledi.