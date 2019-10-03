Son Dakika
Maçlara cüzdansız giriş dönemi başlıyor!
Türkiye’nin "Ruh Sağlığı Haritası" kitap oldu
Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
Yurt içi piyasalar düşüş beklenen enflasyon verisine odaklandı

Bakan Turhan: “Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri’deki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız” dedi.

Genel 03.10.2019, 13:49 03.10.2019, 13:59
Bakan Turhan: “Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri’deki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Kayseri Havaalanı’nda verilen brifingin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Kayseri’de devam eden yatırımlara ilişkin olarak, şunları söyledi:

“Bugün Kayseri’de Milli Savunma Bakanımızla beraberiz. Kayseri Havaalanı ile ilgili olarak, Kayseri’nin şehir içi ulaşımıyla ilgili olarak, hızlı tren projesiyle ilgili olarak, karayolları projeleriyle ilgili olarak ilgili yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Bizde Kayseri’ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hızlı trenle ilgili olarak net bir tarih yok. İhale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde ihalesini yapmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimiz 2023.”

Kayseri Havaalanının genişlemesi konusunda sorulan bir soruya Bakan Turhan, “Onunla ilgili de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Havaalanımıza yeni bir pist yapma konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Onu da önümüzdeki önümüzdeki günlerde inşallah başlatacağız. Boğazköprü’deki çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yıl sonunda orayı da trafiğe açmaktır. Belsin-Şehir Hastanesi tramvay hattını sayın Cumhurbaşkanımız yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdi. Bizde önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Hızlı bir şekilde inşallah onu da tamamlayacağız. Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız” diye cevap verdi.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kayseri #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@