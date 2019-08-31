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Bakan Turhan'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
YOZGAT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Turhan, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan'a başsağlığı...
Genel 31.08.2019, 15:15 31.08.2019, 17:25
YOZGAT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Turhan, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan'a başsağlığı diledi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu.
Taziye ziyaretine, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kadir Çakır da eşlik etti.
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