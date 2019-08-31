Bakan Turhan'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti

YOZGAT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, annesi vefat eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Turhan, Sorgun ilçesindeki taziye çadırını ziyaret ederek, Arslan'a başsağlığı diledi.

Arslan ile bir süre sohbet eden Turhan, daha sonra taziye çadırından ayrıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu.

Taziye ziyaretine, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kadir Çakır da eşlik etti.