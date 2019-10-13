Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisindeki Yüksek Hızlı Tren şantiyesindeki incelemenin ardından valilik makamına geçen Turhan, şeref defterini imzaladı.

Vali Salih Ayhan, Bakan Turhan'a Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu takdim etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk da Bakan Turhan'a, Sivas ile ilgili hazırlanan kitap setini verdi.

Bakan Turhan, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.