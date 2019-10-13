Bakan Turhan: "Türkiye bölgenin lideri"

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. (Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur." dedi.

Turhan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmasına karşı yapıldığını söyledi.

Harekatın iki gündür devam ettiğini anımsatan Turhan, şöyle konuştu:

"Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik, açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik."

-"Türkiye bölgenin lideri"

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin lideri olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade eden Turhan, şöyle devam etti:

"Dünyanın kendi kararlarını kendisi alan bir idare ve onun başındaki liderinin varlığından bir kez daha haberi oldu. Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var. Bütün dünya anlamış oldu, bilmiş oldu. Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur.

Birileri kalkıyor, 'siz işgal yaptınız, siz burada haddinizi aştınız' diyor. Ama biz istiklalimizi, güvenliğimizi korumak ve sınırımızı tehdit eden bu yapılara karşı 'bunu yapma hakkımız var' diyoruz."

Bakan Turhan, Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden ve kendi geleceğinin hesabını yapabilen bir ülke durumuna geldiğini vurguladı.

-"Millet şamarı vuruyor"

Türkiye'nin 15 sene öncesine göre, üç kat büyümüş ekonomisi, gelişmiş sanayisi, gelişmiş ulaşım altyapısı, turizmi, sağlığı, eğitimi, dörde katlanmış ihracatıyla ve dış ticaret hacmiyle önüne çıkan engellere aldırmadan yoluna devam eden bir ülke konumuna geldiğini anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ve iktidarımızı yıpratmak için bazı teşebbüslerde bulunuldu. Gezi Olayları gibi, çukur hadiseleri gibi, 15 Temmuz hadiseleri gibi... Yine yeni hazırlıklar içerisinde, 'AK Parti iktidarını ve onun liderini, milletin nezdinde, gözünde gönlünde olan itibarını zayıflatmak için neler yaparız' diye düşünüyorlar.

Bazı içimizden çıkan bu davaya geçmişte hizmet etmiş fakat nefsine uymuş, hesabilik içerisinde olan arkadaşlarımız şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama görüyorsunuz, bir şeyde ortaya çıkmış değil. Çünkü gittikleri her yerde millet kendilerine şamarı vuruyor."

Bakan Turhan, programı kapsamında Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Belediyesi'ni de ziyaret etti.