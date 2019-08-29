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Bakan Varank’dan ‘AYGÖZ’ projesi açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AYGÖZ projesinin tüm giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılandığını belirtti.
Genel 28.08.2019, 22:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AYGÖZ projesinin tüm giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılandığını belirtti.
"1.5 MİLYARLIK İSLAM ALEMİNİ İLGİLENDİRİYOR"
Varank, paylaşımında projenin 1.5 milyarlık İslam alemini ilgilendirdiğinin altını çizerek, “AYGÖZ ile 1,5 milyarlık İslam alemini ilgilendiren -Kameri Ay başlangıcı- İmsak ve yatsı vakitlerinin belirlenmesi konusundaki tereddütleri izale etmek için Diyanet’e yardımcı olurken istihdam edilecek astronomla bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. Buna kim neden karşı çıkar?” ifadelerine yer verdi.(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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