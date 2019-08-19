Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019

Bakan Varank’tan kayyum atamalarına ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 belediyeye yapılan kayyum atamalarına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Genel 19.08.2019, 18:49
Bakan Varank’tan kayyum atamalarına ilişkin açıklama
banner63

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3 belediyeye yapılan kayyum atamalarına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar. Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil’e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir” dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:44
Akşam 19:48
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@