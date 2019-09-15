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Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremle alakalı bölgede incelemelerde bulundu. Çataklı, depremden etkilenen Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi.
Genel 15.09.2019, 18:14
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremle alakalı bölgede incelemelerde bulundu. Çataklı, depremden etkilenen Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekilerle birlikte depremden etkilenen Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köyünde hasar gören yerleri inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi.(İHA)
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