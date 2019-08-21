Son Dakika
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Genel 20.08.2019, 21:36
Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli’de toprağa verildi. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen cenaze törenin ardından Dursun’un cenazesi, cenaze aracı ile doğduğu Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta Dursun’un cenazesini yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Mezarlıkta cenazenin toprağa verilmesi sırasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kardeşleri Haldun Dursun, Feridun Dursun, Hale Dursun ve siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualar eşliğinde Dursun’un cenazesi toprağa verildi. Bu sırada Dursun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında din görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu.

(İHA)
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:47
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@