Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Mezarlıkta cenazenin toprağa verilmesi sırasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kardeşleri Haldun Dursun, Feridun Dursun, Hale Dursun ve siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualar eşliğinde Dursun’un cenazesi toprağa verildi. Bu sırada Dursun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında din görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu.(İHA)
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