Bakan Yardımcısı Dursun’un cenazesi törenin ardından İstanbul’a uğurlanacak
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden Van’ın Erciş ilçesine gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un cenazesi, havaalanında yapılacak törenin ardından İstanbul’a uğurlanacak.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden Van’ın Erciş ilçesine gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un cenazesi, havaalanında yapılacak törenin ardından İstanbul’a uğurlanacak.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra karayolu ile Van’ın Erciş ilçesindeki Bakanlığa ait kültür sarayında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelişinde içinde bulunduğu 27 AAL 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Bakan Yardımcısı Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun’un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
“HOCAMIZIN CENAZESİNİ İSTANBUL’A UĞURLAYACAĞIZ”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un özel uçakla geldiğini belirten Vali Bilmez, “Hocamızın cenazesini de akşam havaalanında yapılacak törenin ardından İstanbul’a uğurlayacağız. Ahmet Haluk Hocamız Türk milletinin değerli bir bilim ve kültür adamıydı. Milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.
Vali Bilmez açıklamaların ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile diğer ilgililerle birlikte acil servis önünde bir süre bekledikten sonra Van’a hareket etti.(Nihat Çavuşoğlu/İHA)
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