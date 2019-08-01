Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa Koleji mezunu olmak, birçok kapıyı aralıyor

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kaymakcı, bakanlıkta, AB Başkanlığı desteğiyle Avrupa Koleji'nde burslu eğitim görecek öğrenciler için basın toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Koleji'nde bugüne kadar 117 Türk öğrencinin yüksek lisans eğitimi aldığını belirten Kaymakcı, "Avrupa Birliği Başkanlığı'nın özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli Avrupa Koleji için de en iyi modellerden biri. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı. Özel sektörümüzün Avrupa Birliği üyelik sürecimizi sahiplenmesi, Türk gençliğine güvenmesi, yatırım yapmasını sayesinde bu burs sistemini 2010'dan beri işletiyoruz" diye konuştu.



Kendisinin de Avrupa Koleji mezunu olduğunu belirten Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en önemli kurumdur. Avrupa Koleji mezunu olmak birçok kapıyı aralıyor, bir dönemler Türkiye'de mülkiyeli olmak ne ise şu an da Avrupa Birliği ülkelerinde ve Brüksel sokaklarında Avrupa Koleji mezunu olmak aynı şey" dedi.



Büyükelçi Kaymakcı, 2020 yılında daha çok öğrenciye burs vermek istediklerini vurgulayarak, mezunların dışişleri bakanlıkları, AB ile ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde çalışma imkanı bulduğunu, alanlarında çok başarılı olduğunu dile getirdi.

Avrupa Koleji bünyesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler, uluslararası ilişkiler ve diplomasi, Avrupa kamu yönetimi ve siyaset bilimi, Avrupa hukuku, Avrupa ekonomisi gibi alanlarda eğitim alacak.

