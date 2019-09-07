Bakan Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan Malatya'da

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından üniversite kampüsünde karşılanan Bakan Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan, ilk olarak üniversite bünyesindeki Turgut Özal Müzesi'ni gezdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, daha sonra Bakan Selçuk, Bilal Erdoğan ve beraberlerindeki heyete üniversite yerleşkesindeki Atçılık ve Hippoterapi Merkezi'ni gezdirerek yürütülen çalışmalar ve hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.

Ardından Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Atçılık ve Hippoterapi Merkezi'nin açık manejinde ata bindi.

Ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da hazır bulundu.