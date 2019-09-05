Son Dakika
Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır
İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü
Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi yaralandı
Kazara kuzenini öldürdü
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı sürüyor
"Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım"
44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Burundi'den BM'ye "ülkeyi istikrarsızlaştırıyor" suçlaması
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerinin başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık alım ödemelerine başlandığını açıkladı.

Genel 05.09.2019, 20:09
Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerinin başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık alım ödemelerine başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsulleri Ofisi’mize mahsullerini teslim eden; 700 üreticimizin hesabına 11.2 milyon TL yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@