Bakanlar Gül ve Bakan Kasapoğlu Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuklarımızı bu çapulculara yem etmeyeceğiz. Çocuklarımızı kitapla, sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık, sokağa dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep'teki Beykent Stadyumu'nun açılışına katıldı.

Burada koruşan Gül, İstanbul'daki deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Gaziantep'teki gençlerin spora ve gençlik merkezlerine yönelik ihtiyaçları konusunda Bakan Kasapoğlu'nun çok hassas davrandığını ifade eden Gül, bu nedenle Kasapoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Gül, Gaziantep'in kültür, sanayi, gastronomi ve turizm alanında olduğu gibi sporda da başkent olmasını arzuladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sporda daha iyi noktalara gelebilmek için bu tür merkezler önemli kilometre taşlarıdır. Çocuklarımız maddi ve manevi olarak daha iyi yetiştirsin diye bu tesisleri gençlerimiz için hizmete sunuyoruz. Bizim inancımızda gençler, geleceğimizdir. O yüzden geleceğe en iyi yatırım gençliğe yapılanlardır. Bu yüzden yatırımı gerçekleştiren Şehitkamil Belediye ekibine teşekkür ediyorum."

Türkiye'de ekonomi ve ticarette Gaziantepli müteşebbislerin önemli mesafeler kaydettiğini, Gaziantep'i herkesin desteğiyle sporun da başkenti yapabilmek için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Gül, kentin ileride Türkiye'nin daha da parlayan bir yıldız olacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, çocukların sporla iç içe büyümesini arzuladıklarına dikkati çekerek, "Çocuklarımızın ana şefkatiyle, okulda öğretmenin kucağında, ülkemizin geleceğinde önemli işler yapması için ümit besliyoruz. Çocuklarımızı kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bu çapulculara yem etmeyeceğiz. Çocuklarımızı kitapla, sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık, sokağa dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz. Bu kararlılığımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Bu anlamda önemli adımlar attık. Daha güzellerini de hep birlikte hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son yıllarda çok ciddi bir devrimi ortaya koyduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bugün Gaziantep'te olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Spor tesisinin inşa edilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Az önce İstanbul'da deprem olduğu haberini aldık. İstanbullu hemşehrililerimize geçmiş olsun." dedi.

Sporun kardeşlik ve barışı temsil ettiğinin altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Son yıllarda çok ciddi bir devrimi ortaya koyduk. Yerel yönetimlerin katkıları da bizim için önemli. Bu anlamda Gaziantep'teki yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bizimle aynı hedef doğrultusunda önemli katkılar sunuyorlar. Gaziantep'in yarınları için bizim çok büyük umutlarımız var. Sizlerle beraber umutları yeşertip büyüteceğiz. Yarınların olimpiyat şampiyonlarını ve sporcularını yetiştireceğiz."

Kasapoğlu, Türkiye'nin 20 milyon genciyle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülke olduğuna dikkati çekerek, gençlerin Türkiye için yarınları temsil ettiğini, o yüzden gençleri spor noktasında seferber edebilmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Gaziantep'teki spor yatırımlarının bu yıl çok önemli seviye kaydettiğini anlatan Kasapoğlu, "Bu seviyeyi daha ileriye taşıyacağız. Hem de Gaziantep spor başkenti olana kadar. Gençler bizim için önemli bir varlık. Gençlerle beraber kadınlarımıza bu noktada önemli görevler düşüyor. Spor seferberliğinde kadınlarımızın önemli bir yeri var. Çünkü sporun öncüsü kadınlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrililik beratı verildi ve tesisin açılışı gerçekleştirildi.