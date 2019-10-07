Bakanlık çığ tehlikesine karşı güvenli yürüyüş bölgeleri belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahlarını belirledi.

Bilindiği üzere özellikle çetin kış koşulları başta olmak üzere her türlü koşulda vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçleri, kış aylarında çığ tehlikesi ile karşılaşabiliyor. Maalesef kahraman Mehmetçik kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle şehit verebiliyor. Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde “Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergahları”nı belirledi. Son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığınca daha önceden çalışılmış olan 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışılma talep edildi. Bu çerçevede 24 adet il için daha çalışma yapılarak emniyetli güzergahlar belirlendi. Belirlenen güzergahlar ise Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Komutanlığı ve AFAD’a gönderildi.

(İHA)