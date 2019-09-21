Bakanlık duyurdu: Liselilerin teşvik ödemesi yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana okula devam etmeleri şartıyla maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına verilen Şartlı Eğitim Yardımı’ndan yararlanan ve liseye devam eden öğrencilere eğitim-öğretim dönemleri başında teşvik ödemesi yapıldı.

Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilki 19 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi ve 325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315 bin 77 TL teşvik ödemesi yatırıldı. Toplamda 16 milyon 270 bin 750 Avro değerinde ödeme yapıldı.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından AB IPA 2014-2020 programı kapsamında geliştirilen “Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi” ile lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle azaltılması amaçlanıyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Türkiye’de uygulanmakta olan ŞNT programının eğitim ve sağlık şeklinde iki bileşeni bulunuyor. Eğitim bileşeni altında verilen Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY) kapsamında okul öncesinden itibaren lise son sınıfa kadar örgün eğitime katılan 4 ile 20 yaş arası yoksul öğrencilere düzenli yardımlar yapılıyor. Bu sayede, kısa vadede yoksul ailelere düzenli maddi destek sağlanıyor, uzun vadede ise okullaşmanın arttırılmasına katkıda bulunuluyor.

Etki değerlendirme çalışmalarına göre; öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı’nın hedef kitlenin devamsızlık oranlarını yüzde 50 azalttığı, özellikle okula devam eden kız çocuk sayısını arttırdığı, ailelerin çocuklarını okula göndermeleri konusunda olumlu bir fikre sahip olmalarını ve en önemlisi de çocuklarını okutma arzusu içerisinde olan yoksul ailelere düzenli nakdi destek ile bu ailelerin ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor. Özellikle lise mezuniyeti meslek edinme, üniversite öğrenimine devam etme ve en önemlisi de yoksulluk zincirini kırmada önemli bir rol oynuyor.

(Neşra Durmaz/İHA)