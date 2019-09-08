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Bakanlık ortak kara devriyesinin başladığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda kurulacak Güvenli Bölge kapsamında ilk müşterek kara devriyesinin başladığını açıkladı.
Genel 08.09.2019, 10:08
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başlandı” denildi.(Mehmet Kalay/İHA)
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