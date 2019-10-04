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Bakanlıktan hayvan dostu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sıcak günlerde hayvanların su içmesi için kullanılmış malzemelerden yaptıkları suluklar ile ilgili paylaşım yaptı.

Genel 04.10.2019, 11:00 04.10.2019, 11:21
Bakanlıktan hayvan dostu paylaşım
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Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sıcak günlerde hayvanların su içmesi için kullanılmış malzemelerden yaptıkları suluklar ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gönlümüzde size de yer var! Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış malzemelerden birçok suluk yapan askerlerimiz, sıcak günlerde sevimli dostlarımızı unutmadı" denildi.

(İHA)

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#Milli Savunma Bakanlığı #Bakanlıktan hayvan dostu paylaşım
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