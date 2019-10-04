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Bakanlıktan hayvan dostu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sıcak günlerde hayvanların su içmesi için kullanılmış malzemelerden yaptıkları suluklar ile ilgili paylaşım yaptı.
Genel 04.10.2019, 11:00 04.10.2019, 11:21
Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sıcak günlerde hayvanların su içmesi için kullanılmış malzemelerden yaptıkları suluklar ile ilgili paylaşım yaptı.
(İHA)
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