"Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı" sergisi
İSTANBUL (AA) - Türkiye’de bir lisede yapılan ilk sanat çalıştayı olma özelliğini taşıyan "Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı"nda üretilen eserlerin sergisi açıldı.Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki...
İSTANBUL (AA) - Türkiye’de bir lisede yapılan ilk sanat çalıştayı olma özelliğini taşıyan "Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı"nda üretilen eserlerin sergisi açıldı.
Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki sergi açılışına Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Lütfü Kaplanoğlu'nun yanı sıra çalıştaya katılan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin Bakırköy'ün ve Türkiye'nin önemli sanatçılarını yetiştireceğine inandığını belirterek, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaplanoğlu, ilk kez yapılan bu çalıştayın bundan sonra da devam etmesini çok istediğinin altını çizerek, bu tip sanat çalıştaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na örnek olması gerektiğini belirtti.
Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hülya Mesri ise çalıştayın bir ilk olma özelliği taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:
"Çok gururluyuz. Bunun gelenekselleşmesi yönünde de çabalarımız olacak. Aynı çalışmaları devam ettireceğiz. Bu sene resim bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerimizi de çalıştayımıza davet ettik. Onlar da öğretmenlerinin deneyimlerinden istifade ettiler. Gerçekten çok güzel paylaşımlar yaşadık. Her sene bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bunun diğer liselerde de yaygınlaşması en büyük arzumuz."
2-6 Eylül tarihleri arasında yapılan çalıştayda üretilen eserlerin yer aldığı sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.
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