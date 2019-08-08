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Baklan Belediye Başkanı: “Depremde maddi hasar ve can kaybı yok”
Denizli’de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan’da büyük panik yaşandı. Deprem sonrası açıklama yapan Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak ilçede herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığını belirtti.
Genel 08.08.2019, 17:54
Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak İHA’ya yaptığı açıklamada, “Henüz resmi bir açıklamamız yok ama tabi deprem kuşağında bulunuyoruz. Zaman zaman da yaşanıyor. Ama şükürler olsun ciddi manada bir hasarımız yok. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız başta bir panik yaşadılar ama şu an her şey yolunda. Maddi hasar da söz konu değil” şeklinde konuştu.(Mine Tatay-Melike Müzeyyen Türk/İHA)
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