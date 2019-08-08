Son Dakika
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı

Baklan Belediye Başkanı: “Depremde maddi hasar ve can kaybı yok”

Denizli’de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan’da büyük panik yaşandı. Deprem sonrası açıklama yapan Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak ilçede herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığını belirtti.

Genel 08.08.2019, 17:54
Baklan Belediye Başkanı: “Depremde maddi hasar ve can kaybı yok”
banner63

Denizli’de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan’da büyük panik yaşandı. Deprem sonrası açıklama yapan Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak ilçede herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığını belirtti.

Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak İHA’ya yaptığı açıklamada, “Henüz resmi bir açıklamamız yok ama tabi deprem kuşağında bulunuyoruz. Zaman zaman da yaşanıyor. Ama şükürler olsun ciddi manada bir hasarımız yok. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız başta bir panik yaşadılar ama şu an her şey yolunda. Maddi hasar da söz konu değil” şeklinde konuştu.

(Mine Tatay-Melike Müzeyyen Türk/İHA)
Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@