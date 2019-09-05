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Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı sürüyor
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de...
Genel 05.09.2019, 21:13 05.09.2019, 21:17
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.
Tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için yapılan temsili görevler başarıyla hayata geçirildi.
Eternity-2019 tatbikatı yarın sona erecek.
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